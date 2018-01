Ellen Pompeo, de ‘Grey’s Anatomy’, a atriz mais poderosa da TV

Ellen Pompeo, 48 anos, pode não ser a personalidade mais perseguida por paparazzi ou indicada entre as premiações, mas ela ostenta o posto de protagonista de uma das séries mais bem-sucedidas dos Estados Unidos, a longeva Grey’s Anatomy. Apesar do papel principal, a atriz conta que por anos tentou negociar seu salário na série e teve problemas por causa da força de seu par homem no programa, o ator Patrick Dempsey.

Com a saída de Dempsey, tudo mudou. Ellen renovou o contrato com a série por mais duas temporadas, até a 16ª — oficialmente, a ABC, canal que transmite Grey’s nos Estados Unidos, ainda não anunciou que o programa terá mais dois anos. Ellen vai ganhar 550.000 dólares por episódio, valor que somado a uma nova posição como produtora do programa vai lhe render 20 milhões por ano, fazendo dela a atriz mais bem paga da TV.

Capa da revista The Hollywood Reporter, Ellen conta que diversas vezes tentou conseguir aumentos, mas o fantasma de Patrick Dempsey, seu par romântico até a 11ª temporada, a atrapalhou. “Sentia que toda vez que eu podia pedir por um aumento, eles usariam o fato de que tinham Patrick no elenco e poderiam me dispensar. Talvez falassem a mesma coisa para ele. Tentei fazer com que nós dois negociássemos nossos salários juntos, mas ele não quis. Em determinado ponto, pedi por 5.000 dólares a mais no salário que ele, afinal, a série é Grey’s Anatomy e eu sou a Meredith Grey. Mesmo assim, não me deram o aumento”, conta.

“Eu quis largar tudo. Mas não fui. Pois é a minha série. Sou a protagonista. Claro que me senti como muitas atrizes: Por que eu deixaria um grande trabalho por causa de um homem? Me senti confusa, mas depois pensei: ‘não vou deixar um homem me tirar da minha própria casa’”.

Atualmente, o programa criado por Shonda Rhimes está em sua 14ª temporada, e continua como uma das melhores audiências da televisão americana. Além de produtora do programa, Ellen também vai ser produtora-executiva do próximo derivado de Grey’s Anatomy.

Ao ser questionada se os dois próximos anos serão os últimos para sua personagem, Ellen responde: “Desde a primeira temporada eu digo, ‘teremos mais dois anos’. Esta série ganhou vida própria, então quem sabe. Veremos temporada por temporada o que acontece.”