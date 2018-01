Ellen Page anuncia casamento com a dançarina Emma Portner

A atriz Ellen Page, 30 anos, se casou em segredo com a namorada, a dançarina e coreógrafa Emma Portner. “Mal posso acreditar que eu posso chamar essa mulher extraordinária de minha esposa”, escreveu a atriz na legenda de uma foto postada em seu perfil no Instagram que mostra as mãos das duas com alianças. Ao site da revista People, um assessor de imprensa de Ellen confirmou que ela realmente se casou.

O relacionamento das duas se tornou público durante o verão americano (inverno no Brasil). Emma é professora no Broadway Dance Center e já apareceu no clipe Life Is Worth Living e na turnê Purpose, ambos de Justin Bieber.

Ellen Page revelou que era lésbica em 2014, durante um discurso no Human Rights Campaign. Ela afirmou que se sentia pronta para fazer a revelação na esperança de que falar sobre a sua experiência ajudasse outras pessoas que estavam tendo dificuldades com sua sexualidade.