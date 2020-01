Eliminado do ‘BBB’, Chumbo diz que ida a paredão foi ‘o melhor dos mundos’

Com 75,54% dos votos, Lucas Chumbo foi o primeiro brother a deixar a casa do BBB 20, na noite da terça-feira 28. O surfista foi para o paredão com a youtuber Bianca Andrade, depois que a estratégia do líder Petrix, seu aliado no jogo, falhou.

“Eu saí porque fui com uma pessoa muito forte. A Bia era alguém que a gente queria colocar para tirar o Pyong, que seria o nosso alvo”, contou em entrevista ao Gshow.

O integrante do dito “camarote” dos (supostos) famosos desta edição, porém, não guarda mágoas do líder, a quem descreve como “um cara muito forte psicologicamente”. “O Petrix é muito estratégico e ele queria botar o Pyong. Ele falou ‘Cara, eu vou botar uma irmã, uma pessoa que eu amo muito, mas eu sei que ela vai voltar’. Eles nunca pensaram que eu iria – mas eu já estava sentindo”, comentou sobre o plano furado que o colocou na berlinda.

A opção por Bianca para a indicação do líder foi motivada pela força da sister, que tem uma larga torcida nas redes sociais e é considerada uma das mais fortes no jogo – uma opção segura para tirar o verdadeiro alvo. “Vimos que o Pyong era um cara muito estratégico, então a gente queria eliminá-lo. Eu acho que ninguém queria me botar no paredão, quem votou foi mais por falta de opção”, contou o eliminado, que recebeu 4 votos contra 10 de Pyong – que levou a melhor na prova do “bate e volta” e se safou do crivo do público.

Surfista profissional, o fluminense preferiu ver a falha estratégica que selou seu destino no jogo pelo lado positivo. “Para mim, foi o melhor dos mundos. Eu falei para ele [Petrix] que ele deixou meu plano A e meu plano B vivos. Se eu voltasse pro jogo, voltaria muito forte, e se eu não voltasse, ainda teria a minha temporada para seguir aqui fora”, revelou à ex-bbb Ana Clara.

Questionado sobre o que aconteceria se a estratégia de Petrix saísse como o planejado – o que deixaria a batalha entre Pyong e Bianca -, Chumbo opinou: “Acho que ele saía. Eu acho que, se ele fosse comigo, ele também ele sairia.”