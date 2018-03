Elenco de ‘Dawson’s Creek’ se reúne para celebrar 20 anos da série

Lançada em 1998, Dawson’s Creek marcou uma geração de jovens ao acompanhar, com alta dose de melancolia, a vida de um grupo de adolescentes e seu cotidiano em uma cidade pequena. O programa deu verniz aos atores James Van Der Beek (que interpretou Dawson), Katie Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey) e Michelle Williams (Jen) – a mais bem-sucedida entre os colegas, que soma hoje quatro indicações ao Oscar.

Para celebrar os 20 anos da série – que chegou ao fim em 2003 —, o quarteto e outros nomes do elenco, se uniram para uma rodada de fotos e entrevista para a revista americana Entertainment Weekly. Em um vídeo transmitido no Twitter, os atores falaram sobre como enxergam hoje a experiência no programa.

“Eu era muito nova e era bom ler um roteiro que falava sobre coisas que eu estava tentando entender na vida real”, diz Katie, que tinha 19 anos quando o programa começou. “Eu gostava do fato de ser um jovem que interpretava um jovem que não era idiota. A série nunca insultou o público deixando os personagens mais chatos, para parecermos adolescentes mais críveis. Adolescentes são espertos”, completa Joshua Jackson.

Confira abaixo imagens do ensaio da revista:

