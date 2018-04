Em 2016, a série 3% chegou à Netflix como a primeira produção original brasileira, uma aposta com perfume local para conquistar o país. A distopia, contudo, ganhou repercussão internacional. Sucesso que lhe garantiu uma segunda temporada, já disponível no canal de streaming. Na nova fase, a trama se divide entre os que passaram pelo processo e chegaram ao Maralto, e os demais que continuaram no continente. Um embate acontece com a chegada de uma nova seleção. VEJA conversou com Pedro Aguilera, criador e roteirista da série, e os atores Vaneza Oliveira, intérprete de Joana, e Rodolfo Valente, o Rafael, sobre a segunda temporada e os planos para o futuro. Acompanhe o programa no Podcast: