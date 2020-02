Efeito Oscar: ‘Parasita’ dispara nas bilheterias brasileiras

As quatro estatuetas conquistadas no Oscar 2020 deram novo fôlego ao filme Parasita. O sul-coreano, já há quatro meses em cartaz no Brasil, alcançou pela primeira vez o terceiro lugar no ranking de produções mais vistas no país no fim de semana, divulgado pela empresa especializada Comscore. O longa fez 364% a mais de público comparado com a semana anterior, alcançando, no total, mais de 500.000 espectadores, e 10,6 milhões de reais em bilheteria.

O grande vencedor do Oscar 2020 — que levou para casa os prêmios de melhor roteiro original, melhor diretor, filme internacional e melhor filme — só ficou atrás dos blockbusters Sonic – O Filme e Aves de Rapina, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Abaixo de Parasita aparecem, na ordem: Bad Boys para Sempre; 1917; Minha Mãe É uma Peça 3; O Grito; Jumanji – Próxima Fase; Jojo Rabbit e Frozen 2.

Nos Estados Unidos, o efeito foi parecido: Parasita subiu 234% e soma, agora, 175 milhões de dólares em bilheteria mundial.