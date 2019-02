Eduardo Araújo, um pioneiro do rock brasileiro

Em Pelos Caminhos do Rock (Record), Eduardo Araújo conta sua trajetória artística desde que veio de Minas Gerais para o Rio de Janeiro para tentar a sorte como cantor. E que trajetória: contemporâneo da Jovem Guarda, ele fez um rock menos inocente e mais cafajeste do que a turma de Roberto Carlos– no seu disco O Bom pedia a legalização do divórcio e falava em dar o golpe do baú. Também foi pioneiro do soul brasileiro, com disco produzido por Tim Maia, e fez versões roqueiras de clássicos da MPB como Construção, de Chico Buarque. VEJA desta semana faz o perfil de Eduardo Araújo – que conta alguns casos no vídeo abaixo.

