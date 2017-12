Eddie Vedder, do Pearl Jam, fará shows solo em SP em março

Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, fará dois shows solo em São Paulo em março de 2018, nos dias 28 e 29. O cantor estará na cidade para o Lollapalooza 2018, onde se apresenta junto com o grupo no sábado, 24 de março. A novidade foi anunciada pela página da T4F no Facebook nesta segunda-feira.

O show acontecerá no Citibank Hall. Os ingressos começam a ser vendidos em 16 de dezembro para clientes Citibank e Diners, e a partir das 10h do dia 19 para o público geral. O valor varia entre 180 e 880 reais.