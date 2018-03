Eddie Redmayne lamenta morte de Stephen Hawking

Eddie Redmayne, que viveu Stephen Hawking no filme A Teoria de Tudo, lamentou a morte do físico britânico nesta quarta-feira. Através de um comunicado, o ator declarou: “Nós perdemos uma verdadeira mente brilhante, um cientista surpreendente e o homem mais engraçado que eu já tive o prazer de conhecer”.

Redmayne foi vencedor do Oscar de melhor ator em 2015 pela sua performance em A Teoria de Tudo. O filme mostra a história de Stephen Hawkings, incluindo as suas descobertas na Universidade de Cambridge e os obstáculos encontrados com o diagnóstico de uma doença motora degenerativa. “Meu amor e pensamento estão com a sua família extraordinária”, afirmou o ator, segundo o jornal britânico The Telegraph.

Hawkings morreu nesta quarta-feira aos 76 anos na sua residência em Cambridge, na Grã-Bretanha. A causa da morte não foi divulgada.