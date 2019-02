Eddie Murphy vai voltar com a franquia ‘Um Tira da Pesada’

Eddie Murphy vai voltar ao papel do policial Alex Foley para fazer o quarto longa da franquia Um Tira da Pesada, mais de 20 anos após o terceiro filme. Nesta quarta-feira, segundo o site da revista americana Variety, a Paramount, que produz o filme, assinou com a dupla belga Adil El Arbi e Bilall Fallah, do drama Black (2015), para dirigir a produção.

Um Tira da Pesada 4, dá sequência aos filmes lançados em 1984, 1987 e 1994. Juntos, os três longas arrecadaram 735 milhões de dólares ao redor do mundo, sendo que o primeiro sozinho bateu os 316 milhões de dólares em bilheteria mundial. A data de estreia da quarta produção da série ainda não foi divulgada.

