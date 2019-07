Ed Sheeran se casa com namorada da adolescência

Ed Sheeran entrou para o clube dos casados. Durante uma entrevista para um programa de rádio, o cantor inglês revelou que juntou os trapinhos com Cherry Seaborn, sua namorada de longa data. Sheeran confessou que a dupla s casou em meio a uma conversa sobre as letras de sua nova canção, Remember the Name, composta em parceria com Eminem e 50 Cent. Eis uma palinha da letra: “Olhe como as letras da música se contorcem, minha mulher veste vermelho mais fica mais bonita sem batom.”

Sheeran confessou que a letra foi escrita antes de ele e Cherry confirmarem o casamento. “Mas eu sabia que estaríamos casados assim que ela ficasse pronta”, confessou o autor de The Shape of You.

O casal ficou noivo em janeiro de 2018, mas Sheeran passou um bom tempo para conquistar o coração de sua amada. Eles se conhecem desde quando eram crianças. O romance só engatou quando o baladeiro inglês convidou Cherry para a festa de 4 de julho da caipirinha Taylor Swift, cinco anos atrás.