Ed Sheeran foi artista que mais vendeu em 2017

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran é o artista global que mais vendeu em 2017, graças ao seu álbum Divide e às músicas de trabalho Shape of You e Perfect. Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês), o disco lançado em março de 2017 foi multi-platina (mais de 2 milhões de cópias) em 36 nações.

A balada pop Shape of You também foi o single mais vendido globalmente no ano passado, em 32 países, segundo a organização. Esta é a primeira vez que um artista acumulou o disco e a música de trabalho mais vendidos do ano.

Sheeran, de 27 anos, alcançou o sucesso inicialmente na Inglaterra em 2009 e 2010 lançando suas músicas pela Internet. “Ed realmente é um compositor, vocalista e artista de palco incrível, cuja habilidade para contar histórias e fazer as pessoas sentirem é o que o destaca na multidão”, disse Max Lousada, executivo-chefe da Warner Music Group, a gravadora de Sheeran, em um comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Conhecido por seu cabelo ruivo e seu jeito tímido, Sheeran encantou os fãs no mês passado ao anunciar seu noivado com a amiga de infância Cherry Seaborn, que ele conhece desde os 11 anos de idade.

O rapper canadense Drake foi apontado como o segundo maior em vendas globais em 2017 com seu álbum More Life, e a IPFI disse que Reputation, de Taylor Swift, ficou em terceiro, apesar de ter sido lançado somente em novembro de 2017.