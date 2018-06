E3 2018: Microsoft e Bethesda

Neste domingo (10) foram realizadas na E3 as conferências da Microsoft e da Bethesda.

A Microsoft iniciou sua apresentação às 17h (horário de Brasília), e trouxe novidades marcantes a respeito de seu console, o XBox. Phil Spencer, chefe-executivo da marca, não entrou em muitos detalhes e anunciou que um novo console já está sendo desenvolvido pela empresa – reforçou que o objetivo é manter o console uma referência em games. Além desta novidade, foram anunciados 51 jogos, alguns títulos exclusivos e lançamentos mundiais. Destes, Halo Infinite, Gears of War 5, Cyberpunk 2077, Devil May Cry 5, Forza Horizon 4, Dying Light 2 e Kingdom Hearts III foram as estrelas da apresentação.

Halo Infinite

Halo é sem dúvida a mais conhecida franquia da Microsoft e ganhou um novo volume, com Master Chief, principal personagem do jogo, de volta às telas. Apenas um teaser foi mostrado e mais novidades virão ao decorrer do ano.

Gears of War 5

Com lançamento previsto para o próximo ano (2019), foram anunciados três games no mesmo universo, com propostas diferentes. Gears Pop, a versão para mobile com personagens em miniatura, derivados dos famosos bonecos de vinil Funko Pop. Gears Tactics, uma versão de estratégia que será lançado apenas para PC. E por último, o mais novo volume da franquia pretende ser tão grande quanto Halo e o trailer deixa bem claro que Gears tem o que é preciso para ser maior.

Cyberpunk 2077

Esperado ansiosamente pelos fãs, anunciado em 2012 Cyberpunk 2077 ressurge após anos de boatos e poucas informações. Mesmo que o RPG ainda não tenha tido muitos detalhes revelados, seu trailer gerou uma grande expectativa – além das novas imagens, sabe-se que sua desenvolvedora é a CD Projekt Red, responsável pelo grande sucesso The Witcher 3.

Em Devil May Cry 5, Nero volta a ser o protagonista da franquia. Em Dying Light 2 o jogador tem mais autonomia nas decisões, que afetarão efetivamente o enredo da trama. Forza Horizon 4 chega ao mercado dia 10 de outubro e ganha destaque em jogabilidade por trazer uma passagem de tempo mais realista, delimitando as estações do ano dentro de um mundo compartilhado entre todos jogadores conectados à internet. Kingdom Hearts III é apresentado pela primeira vez para um console Microsoft e ganha data de lançamento: 29 de janeiro de 2019. Além disso, o trailer destaca os personagens de Frozen como novos habitantes deste reino.

A conferência da Bethesda teve início às 22h30 (horário de Brasília), e com muito menos títulos anunciados, conseguiu equiparar seu impacto à apresentação da Microsoft/Xbox. The Elder Scrolls VI, extremamente aguardado por fãs de RPG, foi confirmado para a próxima geração de consoles e sem imagens ou detalhes de seu lançamento – apenas um teaser foi apresentado.

Doom Eternal dobrará a quantidade de monstros e terá mais armas, se comparado com seu antecessor de 2016. A grande novidade está em Starfield, o primeiro novo título da empresa em 25 anos. Também será lançado para a próxima geração de consoles e se passará no espaço.

Assista abaixo ao teaser de Starfield.

O maior barulho desta noite ficou com o popular Fallout 76. O jogo ganhou data de lançamento 14 de novembro deste ano e vários detalhes foram revelados. A trama central passa a envolver mais jogabilidade multiplayer possibilitando diversos trabalhos em equipe. A cronologia se passa antes de todos os outros da série, no estado da Virgínia Ocidental.