E3 2018: Battlefield V, FIFA 19 e Anthem

Começaram neste sábado (9) as conferências de lançamentos da Electronic Entertainment Expo 2018, mais conhecida como E3 – a feira internacional organizada desde 1995 pela desenvolvedora e distribuidora de jogos Eletronic Arts, ou EA, que acontece em Los Angeles nos dias 11 e 12 deste mês, e é considerada a mais importante do gênero por reunir novidades do mercado de várias empresas do setor de jogos digitais.

Confira abaixo o cronograma das apresentações da feira (no horário de Brasília) e um resumo do que foi apresentado hoje.

9 de junho, (hoje): Abertura e conferência da EA, às 15h.

Abertura e conferência da EA, às 15h. 10 de junho, domingo: às 17h conferência da Microsoft e da Bethsda às 22h30.

às 17h conferência da Microsoft e da Bethsda às 22h30. 11 de junho, segunda-feira: Square Enix às 14h, Ubisoft às 17h, PC Gaming show às 19h e Sony às 22h.

Square Enix às 14h, Ubisoft às 17h, PC Gaming show às 19h e Sony às 22h. 12 de junho, terça-feira: Nintendo fecha a feira com conferência especial do Nintendo Direct às 13h.

A EA abriu a conferência apresentando o quinto volume da franquia Battlefield. Esta notícia foi um dos pontos altos do dia. Como especulado por fãs da saga, o jogo contará com modo Battle Royale – ou seja, batalhas em campo aberto com modo de sobrevivência, passando-se na Segunda Guerra Mundial. O lançamento é previsto para dia 19 de outubro e mais detalhes serão divulgados ao longo do ano. Abaixo o trailer divulgado na tarde de hoje.

Para os amantes do esporte e dos games, foram apresentados diversos títulos como Madden NFL 19, que pela primeira vez terá, além das versões para console, uma versão para PC e chegará ao mercado no dia 10 de agosto. O NBA Live 19, tem data de lançamento prevista para dia 7 de setembro.

Ainda nesta categoria a atenção foi toda voltada para o FIFA 19. O jogo que sai dia 28 de setembro, ficará disponível gratuitamente por tempo limitado, tem como grande novidade a presença da UEFA – Champions League e teve destaque no trailer para os atuais queridinhos do futebol, Neymar e Cristiano Ronaldo, que narra o episódio em português.

Jedi Fallen Order é a nova promessa dentro do universo de Star Wars. O game que teve sua cronologia definida – acontece na época em que os Jedi estão sendo perseguidos (entre os episódios III e IV), tem previsão de lançamento para o final do ano que vem e essas foram todas as informações reveladas durante a conferência, não tendo nem mesmo imagens de divulgação.

Por último ficaram os EA Originals que endossam a lista de jogos indie aguardados por amantes da categoria. Unravel Two, continuação do título lançado em 2016, tem como conceito principal desenvolvido em forma de jogabilidade cooperativa, o valor da amizade e já está disponível para download. Seas Of Solitude tem lançamento previsto para o início de 2019, e faz o jogador lidar com o fantasma da solidão humana como seu principal empecilho in-game. Ambos jogos aclamados por sua beleza de gráficos.

O aguardado Anthem teve sua data de lançamento definida – 19 de fevereiro de 2019, e outros detalhes foram revelados pela desenvolvedora, Bioware, durante o evento. O game, que inicialmente terá o modo singleplayer, contará com a dualidade narrativa multiplayer sempre que o jogador entrar em campo aberto. Um pouco deste ponto de vista foi revelado pelo game-director da empresa durante uma pequena demonstração no evento, entenda:

Confira também seu trailer oficial de lançamento: