‘E o Vento Levou’ volta ao streaming com alerta sobre racismo

Duas semanas após ter sido removido do canal de streaming americano HBO Max, o filme …E o Vento Levou (1939) retorna ao catálogo do site, agora com um vídeo introdutório feito pela professora de cinema e apresentadora Jacqueline Stewart.

“Você está prestes a assistir a um dos filmes mais populares da história”, ela avisa no prólogo, antes de fazer ponderações de que o longa tem sido também “alvo de protestos, desde a época de sua produção, pelo trato romantizado dado à escravidão e o modo estereotipado que os personagens negros são apresentados”. A professora da Universidade de Chicago ainda ressalta que “tal visão de mundo, feita pela lente da nostalgia, nega os horrores da escravidão, assim como seu legado de desigualdade racial”.

“Assistir …E o Vento Levou pode ser desconfortável e até doloroso. Mas ainda é importante que clássicos de Hollywood continuem disponíveis em sua forma original, para que provoquem discussões e análises dos espectadores”, diz Jacqueline.

Além da introdução, o filme volta ao canal acompanhado de dois outros conteúdos extras, um chamado Gone With the Wind: A Complicated Legacy (E o Vento Levou: Um Complicado Legado, em tradução direta) e Hattie McDaniel: What a Character! (Hattie McDaniel: Que Personagem!), sobre a atriz, primeira pessoa negra a ganhar um Oscar.