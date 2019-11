DVD de Sandy & Junior terá shows em que cantora estava doente

Os irmãos Sandy e Junior faturam alto em 2019. Depois de arrecadar mais de 35 milhões de reais e vender cerca de 600 mil ingressos com a turnê Nossa História, a dupla anunciou que está gravando um DVD sobre o retorno.

Segundo Sandy, a produção ainda não tem data de lançamento, mas deve ser lançado no final deste ano ou no início de 2020. As gravações principais ocorreram nos dois últimos shows em São Paulo, no qual a cantora estava doente se recuperando de um rotavírus, e no último show no Rio de Janeiro, que ocorrerá no dia 8 de novembro. A dupla afirmou que foram gravados materiais das apresentações nas outras 12 cidades visitadas e que elas também estarão no DVD.

“A gente sabia que iria ser uma coisa pontual desde o começo quando a gente resolveu aceitar. Está sendo uma delícia, a gente está curtindo cada segundo. A gente tem uma carreira trilhada já individualmente que a gente quer retomar depois”, disse a cantora.

No Domingão do Faustão, Sandy e Junior contaram novidades sobre o último show da turnê. Uma delas é que o trio Melim abrirá a despedida. Eles se apresentarão às 19h. Os irmãos aconselharam os fãs a chegar cedo para aproveitar todas as atrações e surpresas.

A turnê que começou em julho tem batido recordes – teve apresentações em Lisboa, em Portugal, e em Nova York, nos Estados Unidos, além das 12 cidades brasileiras.