Os brasileiros estão de olho em outro pé frio. Depois de Mick Jagger — que, por assim dizer, teria dado má sorte aos times pelos quais torceu na Copa do Mundo de 2014, incluindo o Brasil na derrocada contra a Alemanha — Dulce Maria, a Roberta da novela Rebelde, foi consagrada pela internet como a destiladora de azar do ano.

Como aconteceu com o vocalista do The Rolling Stones, a atriz não acertou nenhum palpite de vencedor, e trouxe maus agouros às seleções. Durante as oitavas de final, a mexicana declarou apoio a Portugal, derrotado pelo Uruguai; Espanha, que perdeu a vaga na próxima fase para a Rússia; Argentina, superada pela França, e, nesta segunda-feira, ao México, derrotado pelo Brasil por 2×0. A página do Instagram “Otariano” fez um compilado dos tuítes da artista.

AGORA TO CONFIANTE VEM HEXA #otariano A post shared by Otariano 🇧🇷 (@otariano) on Jul 2, 2018 at 6:50am PDT

Os fãs de Dulce Maria não perdoaram a infeliz coincidência, e a coroaram como o pé frio da Copa do Mundo 2018. A própria artista fez graça da situação e brincou que, agora, torceria para o Brasil.