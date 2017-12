Duke’n’Duke é a melhor hamburgueria de Belo Horizonte

As paredes pintadas de verde e bordô e a iluminação baixa garantem um clima intimista a esta hamburgueria que presta tributo ao compositor e pianista Duke Ellington. Como é de esperar, são hits do americano e de outros jazzistas de primeira que emanam das caixas sonoras. Parte dessa turma, aliás, batiza os hambúrgueres premiados pela segunda vez por VEJA COMER & BEBER. O que homenageia o cantor americano Chubby Checker leva hambúrguer de picanha, queijo estepe, maionese de ervas, cebola-roxa, alface e bacon embebido em mel com canela (R$ 43,90). O pensado para o pianista Thelonious Monk combina um hambúrguer feito com picanha e peperone, queijo estepe com pimenta, presunto de Parma e molho de tomate picado com especiarias (R$ 43,90). Já o pianista Chick Corea empresta o nome à versão com cebola-roxa crua, cream cheese, milho verde, alface e hambúrguer de frango preparado com bacon e cachaça (R$ 33,90). Para abrir os pedidos, vale escolher o casulo de massa folhada ao forno com creme de gorgonzola e bacon crocante (R$ 29,00, com três unidades). A saborosa entradinha faz boa companhia aos chopes, entre eles o bitter ale da casa, vendido por R$ 19,90 o pint. E, para fechar com harmonia, aposte na taça de sorvete de creme com Nutella, Ferrero Rocher, castanha, calda e palitos de chocolate (R$ 27,30). Rua Alagoas, 1470, Savassi, ☎ 3264-9857 (32 lugares). 11h30/14h30 e 18h/0h (sex. e sáb 12h/2h; dom. 12h/0h; fecha seg.); Avenida Augusto de Lima, 245, centro, ☎ 3567-7570 (64 lugares). 11h30/14h30 e 18h/0h (sex. e sáb. 12h/2h; dom. 12h/0h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2010.

2º lugar: Eddie Fine Burgers

Desde a inauguração, há quinze anos, o sanduíche que leva o nome da hamburgueria (R$ 35,20) nunca deixou de ser o mais pedido. Nele, o disco de carne bovina ganha a companhia de cheddar, bacon, alface e cebola caramelizada ao molho barbecue. Quem quiser poderá pedi-lo numa versão premium, chamada eddie’s DOC, que custa R$ 8,00 a mais e vem com 200 gramas de carne da raça angus, cheddar inglês e cebola confitada ao molho barbecue de goiabada. A casa acabou de lançar um rótulo próprio de cerveja, a Eddie Rockabillity (R$ 18,00, 600 mililitros), do estilo american premium beer e com 4,8% de teor alcoólico. Rua da Bahia, 2652, Lourdes, ☎ 3281-5804 (120 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 3h), Alameda Oscar Niemeyer, 1033, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3653-2438 (66 lugares). 12h/0h. Mais três endereços. Aberto em 2002.

3º lugar: Madero

Suas mais de 100 unidades espalhadas pelo país têm arquitetura parecida: madeira, tijolos aparentes e uma releitura da fachada original do primeiro restaurante, criado em 2005 pelo chef e empresário paranaense Junior Durski. Há quatro endereços da marca em Belo Horizonte — duas steak houses e duas hamburguerias instaladas em contêineres. Todos servem o cheeseburger, carro- chefe da casa, com 180 gramas de hambúrguer bovino (R$ 38,00 nos endereços Steak House e R$ 28,00 nas unidades em contêiner). Uma sugestão mais ousada é o choripán, o cachorro-quente argentino, que leva aqui linguicinha artesanal defumada (R$ 35,00 nos endereços Steak House e R$ 25,00 nas unidades em contêiner). Para beber, há chope Amstel servido na caneca resfriada (R$ 10,00) e limonada com maçã verde e maracujá (R$ 6,00). BH Shopping, ☎ 3228-4152 (155 lugares). 11h45/23h (dom. e feriados até 22h). Mais três endereços. Aberto em 2016.