Duda Nagle sobre gravidez de Sabrina Sato: ‘É um novo mundo’

A gravidez de Sabrina Sato tem sido acompanhada de perto pelo público, através das redes sociais da apresentadora e do noivo, Duda Nagle. Em entrevista a VEJA, o ator não apenas defende, como festeja a exposição: “As vidas pessoal e profissional estão cada vez mais misturadas, ainda mais para quem trabalha no showbusiness”.

“Recebemos muitas mensagens positivas. É um novo mundo que a gente descobre. Primeiro, quando a notícia da gravidez se espalhou e depois, quando a gente confirmou que era uma menina. Me param na rua e falam ‘eu sou pai de uma menina também’ e me mostram fotos. Isso é muito legal, aproxima as pessoas”, explica o carioca de 35 anos.

Mesmo com os cuidados da gestação, Duda mantém a rotina profissional. O ator estreia nesta segunda-feira na série de comédia romântica Des(Encontros), exibida pelo canal pago Sony. Na trama, ele vive o digital influencer do ramo fitness Gus, que só se preocupa com a aparência e o número de seguidores. “Ele fica o dia inteiro divulgando e fazendo da vida dele um negócio. Imagina se relacionar com uma pessoa dessas? Deve ser impossível”, comenta Nagle.

Apesar do esforço para manter a rotina, o ator conta que o casal passou por um momento de sufoco. Em maio, Sabrina Sato revelou que a gestação teve complicações e precisou ficar quase um mês internada.

“Era uma fase da gravidez, agora normalizou. A gente foi voltando, aos poucos, a fazer exercícios, por exemplo. Foi um processo. E a Sabrina também não para. Agora, ela está gravando um comercial”, brinca o ator, que também já pensa em tirar alguns dias de licença quando a filha nascer. “Hoje em dia, a gente também tem a oportunidade de trabalhar muito dentro de casa, com a internet. Espero conseguir conciliar.”

Vida de youtuber

Hoje, Duda ainda mantém uma agenda de gravações só para vídeos na internet. Além de aparecer no canal de YouTube de Sabrina Sato, o ator ainda acompanha as entrevistas da mãe, a jornalista Leda Nagle.

No próprio canal, Duda compartilha a rotina e bastidores de gravações e investe em novidades: em breve, estreará uma série de vídeos, intitulada de O Dono de Casa. “É um programa sobre dicas práticas para o homem moderno se virar em casa. É uma mistura de MacGyver com Rodrigo Hilbert e Larica Total do Canal Brasil”, explica.

A série Des(Encontros) estreia nesta segunda-feira às 21 horas no Canal Sony com dois novos episódios.