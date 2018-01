Dublador do Dollynho, garoto é aprovado no ‘The Voice Kids’

Neste domingo, o The Voice Kids, da Rede Globo, teve mais uma etapa de audições às cegas. Felipe Machado foi um dos destaques e foi aprovado por Carlinhos Brown, um dos jurados do programa – os outros são as cantoras Claudia Leitte, Simone e Simaria. O detalhe é que o garoto de 15 anos é dublador do personagem Dollynho dos comerciais de TV da marca de refrigerante Dolly.

Felipe cantou a música Sapato Velho, um clássico da banda Roupa Nova. “Em algum momento, eu imaginei ouvir duas vozes; imaginei que era uma dupla”, comentou Carlinhos Brown.

O garoto contou que recebeu aulas de música do avô na calçada de casa. “Ele me ensinou tudo na vida, foi meu mentor nessa jornada”, disse. Ele afirmou que candata desde os dois anos de idade. “Comecei a cantar e depois a falar. Aos nove anos de idade, comecei a tirar os primeiros acordes no violão e, então, cantava e tocava”, disse Felipe.

Veja a apresentação do garoto:

https://globoplay.globo.com/v/6437316/