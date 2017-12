Dub tem a melhor carta de drinques de Belo Horizonte

Instalado no 1º andar do edifício Maletta, de onde se descortina uma bela vista do imponente Museu da Moda, o bar de paredes grafitadas amplia seus domínios conforme a noite avança. Quando abre as portas, dispõe apenas de doze banquetas enfileiradas ao longo do balcão e de um sofá nos fundos para acomodar a clientela. Com o passar da noite, vai espalhando mais e mais mesas em frente aos estabelecimentos comerciais vizinhos, àquela altura fechados. As coqueteleiras estão a cargo do bartender Thiago Ceccotti, de 27 anos, com passagens pelos balcões do Oliver Art Bar e do Elvis King Pub. O drinque que ele mais prepara é o cinderela baiana, união de vodca Smirnoff com infusão de casca de limão-siciliano, Smirnoff Vanilla, suco de cranberry e um toque de gengibre (R$ 24,00). Outro pedido recorrente é o vanilla mojito, versão do clássico cubano com Bacardi carta blanca mais baunilha (R$ 21,00). Para quem não quer arriscar, as melhores opções são o tea time, feito com gim Tanqueray, capim-santo e chá de frutas vermelhas (R$ 26,00), e o moscow mule (R$ 21,00). Na hora de escolher o que petiscar, fazem tremendo sucesso as quesadillas com recheio de carne de sol, frango picante ou legumes (R$ 28,00) e a burrata ao molho pesto com tomates confitados e torradas (R$ 36,00). Para os fãs de hambúrgueres, o the breakfast leva queijo cheddar, bacon, ovo, avocado e batata (R$ 30,00). Rua da Bahia, 1148, sobreloja 5, centro, ☎ 3024-4321 (70 lugares). 18h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

2º lugar: Guaja — Bar do Convés

Misto de café e coworking, o Guaja transforma um de seus ambientes a partir das 18h no chamado Bar do Convés. Seu terraço descoberto lota de gente jovem atrás dos tentadores hambúrgueres e coquetéis da casa, estes a cargo do projeto Drinks por Jezebel, da bartender Cibele Guimarães. Na carta, com 25 sugestões, há interessantes receitas autorais, como a jezebel (R$ 23,00), com cachaça, mexerica, gengibre, suco de tangerina, melaço de cana e folhas de alfavaca. O hambúrguer mais pedido chama-se balança mas não cai (R$ 31,00) e vem com queijo gouda, cebola caramelizada, barbecue de cachaça, crisp de alho-poró no pão de mandioca e parmesão. Avenida Afonso Pena, 2881, Funcionários, ☎ 3235-9191 (120 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom.). Aberto em 2016.

3º lugar: Nimbos

Hambúrgueres e drinques são as especialidades desta intimista e nova casa de pegada moderninha, inaugurada em maio na Savassi. Uma das sugestões mais requisitadas da cozinha é o shablei (R$ 25,00), hambúrguer preparado com um blend bovino de carnes que vem com requeijão de corte, cebola caramelizada, rúcula, bacon e mel no pão de brioche. Para beber, mire o clássico negroni (R$ 22,00), que leva três partes iguais de gim, vermute e Campari, ou o autoral reishi (R$ 18,00), combinação de saquê, chá-verde, licor de lichia e grapefruit. A porção de pedaços de sobrecoxa marinados em especiarias e empanados, que chega com molho agridoce, custa R$ 25,00. Rua Alagoas, 608, Savassi. Não tem telefone (52 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. 18h/1h; fecha dom., seg. e feriados). Aberto em 2017.