Confira:

Pamonharia Goiana

Além de aparecer no nome da marca, a tradição goiana também norteia a composição do cardápio. Especialidade da casa, a pamonha versões doce ou salgada, preenchida com queijo mussarela (R$ 7,00) ou com recheios mais elaborados, a exemplo do que mescla carne-seca, mussarela e pimenta verde (R$ 8,00). Para apetites maiores, o angu de milho verde é servido com frango ensopado (R$ 99,00, para quatro pessoas). O milho, estrela do menu, aparece no suco feito com leite (R$ 15,50; 500 mililitros) e no curau (R$ 8,00), sugestão de sobremesa. Rua Dezesseis, 316, Boa Esperança, 3664-1515 (150 lugares). 17h/23h (fecha dom.).

Pamonharia O Milhão

As caprichadas pamonhas, oferecidas em cinco versões (R$ 8,00 cada uma), entre elas a preenchida com goiabada, não são o único atrativo do local. Instalada em uma fazenda com área verde e lago, também oferece passeios a cavalo para as crianças. Para o almoço, faz sucesso o prato executivo, que reúne ventrecha de pacu, arroz, feijão, salada e batata frita (R$ 20,00). Para matar a sede, o suco de milho é servido em jarra (R$ 16,00) ou copo (R$ 8,00). Estrada da Guia, Km 20, 99699-9974 (80 lugares). 8h/18h. Aberto em 2016.