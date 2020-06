Drive-in Belas Artes abre novas datas após ingressos esgotados

Antes mesmo da estreia e com uma programação de filmes clássicos como Cinema Paradiso, Laranja Mecânica e A Vida é Bela, o cinema ao ar livre Belas Artes Drive-in vendeu em seis dias todos os ingressos para as 43 sessões que ocorrerão nas próximas quatro semanas (entre 17 de junho a 12 de julho), no Memorial da América Latina, em São Paulo. O espaço comportará 100 carros e em alguns dias serão realizadas até três sessões. A programação foi estendida para mais duas semanas, de 14 a 26 de julho, e os ingressos para as novas datas começam a ser vendidos já nesta quarta-feira, 17. O valor é de 65 reais por carro limitado com até quatro pessoas. A estreia do drive-in será nesta terça-feira apenas para convidados e para o público comum a partir de quarta-feira.

Nas primeiras quatro semanas serão exibidos 27 filmes entre terça e domingo. Os títulos seguem a linha do Belas Artes tradicional, privilegiando filmes de arte, sem se render aos blockbusters. Filmes inéditos também estão na programação, como Os Melhores Anos de uma Vida, de Claude Lelouch, selecionado para o festival de Cannes em 2019. Os principais títulos de Stanley Kubrick também serão exibidos, como Laranja Mecânica, O Iluminado, 2001 – Uma Odisseia no Espaço e De Olhos Bem Fechados. A programação completa, que pode ser conferida no site cinebelasartes.com.br/drive-in, conta ainda com filmes infantis e também de terror.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O evento é organizado pelo cinema Petra Belas Artes e o Memorial da América Latina, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. De acordo com os organizadores, o evento seguirá rigorosos protocolos de saúde com regras de distanciamento social, higiene e limpeza dos ambientes. Cada carro deverá ficar a uma distância de 1,5 metro. O uso de máscaras é obrigatório e as compras deve ser feitas pela internet.