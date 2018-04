Drama japonês LGBT premiado em Berlim ganha trailer no Brasil

O drama japonês Entre-Laços, premiado em mostra dedicada ao cinema LGBT no Festival de Berlim, ganhou seu primeiro trailer no Brasil. O filme acompanha a historia de Tomo, uma garotinha de onze anos abandonada pela mãe. Ela, então, passa aos cuidados do tio, Makio( Kenta Kiritami), e sua namorada, a transexual Kinko (Torna Ikuta), que acolhe a garota como uma filha.

A produção chega ao Brasil em 17 de maio, no dia internacional de luta contra a homofobia. Confira o trailer, cedido em primeira mão a VEJA: