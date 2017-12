Drama argentino traz protagonista se redescobrindo na estrada

Com estreia prometida para 18 de janeiro, o drama argentino A Noite do Deserto, foi premiado, neste domingo, no Festival de Havana. Também roteiristas, Cecilia Atán e Valeria Pivato venceram como diretoras estreantes.

Apresentado pela primeira vez na programação oficial de Cannes, em maio, trata-se de um filme de estrada. Demitida após anos trabalhando na casa da mesma família, Teresa (Paulina Garcia, melhor atriz em Berlim 2013, por Glória) aceita cuidar de um casamento no interior do país, mas acaba se perdendo no meio do caminho.

Assista ao trailer em primeira mão em VEJA: