Já de volta à América do Norte após passagem pelo Brasil, onde se apresentou no Rock in Rio na última sexta-feira, o rapper canadense Drake postou, na madrugada desta terça-feira 1º, uma foto nas redes sociais na qual aparece trajando uma camisa do Corinthians e tomando uma bebida com limão. Na legenda, o rapper escreveu: “Conselho, não use uma camisa de futebol presenteada no exterior. Quase comecei uma guerra no bar”. Fãs de todo o mundo comentaram a postagem.

Drake colecionou polêmicas durante sua curta estadia em terras brasileiras. O rapper vetou a transmissão na TV de seu show no Rio de Janeiro, alegando problemas por conta da chuva que caía na Cidade do Rock no momento da apresentação. Ele também reclamou da iluminação e proibiu até mesmo o registro de fotógrafos profissionais enquanto estava no palco.

Porém, o músico foi desmentido por Boninho, diretor no núcleo de entretenimento da Globo, que apresentou outra versão. “Não é verdade! Você pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público brasileiro. Muito antes da chuva já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros”, disse.

Drake ainda foi alvo de críticas por conta de informações de que não queria provar a comida do país. Apesar das polêmicas, o canadense declarou que se apresentar no Rio de Janeiro foi “a maior diversão” que teve em tempos e que espera retornar em breve.