Drake ganha 12 prêmios, mas BTS rouba a cena no Billboard Music Awards

A entrega dos prêmios do Billboard Music Awards 2019 foi realizada na quarta-feira, feriado de 1º de maio, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O rapper Drake levou 12 estatuetas – incluindo o de melhor artista -, mas quem ganhou o público e conquistou até mesmo as celebridades presentes foi o grupo sul-coreano BTS.

Entre os famosos que confessaram serem fãs da boy band estava o ator americano Terry Crews, que publicou fotos com os garotos em sua conta no Twitter.

A banda americana Jonas Brothers também não conteve a tietagem e publicou um vídeo nas redes sociais, a caminho da premiação, dizendo que “o principal objetivo” da noite era “encontrar BTS”.

📹 Jonas Brothers live stream on instagram moments ago! #BBMAs pic.twitter.com/KbWtdWHX0y — Jonas Brothers News (@jbrosnews) May 1, 2019

O fenômeno sul-coreano, que acabou levando os prêmios de melhor artista social e melhor dupla ou grupo, também aproveitou a oportunidade para conhecer seus ídolos e posou ao lago de Madonna, Cardi B e até do próprio Drake.

Drake, que é canadense, fez história nesta edição e totalizou 27 estatuetas na carreira – superando Beyoncé e Taylor Swift em quatro prêmios.

A rapper americana Cardi B também se saiu bem, com seis estatuetas, enquanto o grupo Maroon 5 levou quatro.

A cerimônia começou com a performance de Taylor Swift, que apresentou seu novo single ME!, ao lado de Brendon Urie, vocalista do grupo Panic! At the Disco. Mas a apresentação mas aguardada foi a de Madonna, que, ao lado do cantor Maluma, mostrou seu novo single Medellín.

O Billboard Music Awards também entregou a Mariah Carey o prêmio Icon Award, pelo conjunto da obra. A cantora dedicou a homenagem aos filhos e fãs.

(com EFE)