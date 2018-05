Drag queens estrelam primeira série animada brasileira da Netflix

A Netflix está realmente investindo em produções originais brasileiras. O serviço de streaming anunciou nesta quinta-feira sua primeira animação brasileira, Super Drags (confira o teaser acima). Só nesta semana, a plataforma confirmou outras duas produções brasileiras: a segunda temporada de O Mecanismo e a nova Ninguém Tá Olhando.

A série de cinco episódios que deve estrear no segundo semestre de 2018 traz as aventuras de Patrick, Donny e Ramon, três jovens que, de dia, trabalham em uma loja de departamento e têm uma vida comum. Porém, à noite, eles liberam suas divas internas e se transformam em Lemon Chiffon, Safira Cian e Scarlet Carmesim, três fabulosas Super Drags que foram recrutadas para reunir a comunidade LGBT como super-heroínas.

Os episódios têm criação de Anderson Mahanski, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut e produção da Combo Estúdio. “Nós, da Combo Estúdio, estamos muito felizes por começar essa parceria com a Netflix. Quando Nostradamus disse que o mundo seria salvo por super heroínas drag queens, ninguém acreditou, só a gente. E trabalhar com animação no Brasil é muito difícil. Foram quase três anos nos alimentando de macarrão instantâneo e esperança. Graças à Netflix, podemos levar a animação brasileira e principalmente a representatividade LGBTQ para os 190 países que têm acesso ao serviço. E sonhar com um mundo onde os gays podem arrebentar os bandidos, e não o contrário.”, declara Marcelo Pereira, produtor executivo do seriado.