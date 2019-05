Dr. Fernando Gomes sai do ‘Encontro’, na Globo, e muda de emissora

O neurocirurgião Fernando Gomes Pinto, que participava semanalmente do programa Encontro, com Fátima Bernardes, está de mudança de emissora. Como confirmou a assessoria de imprensa da Rede Globo, o médico não faz mais parte do time de colaboradores do programa e, segundo a Band, ele está em negociações para integrar a equipe do canal.

Dr. Fernando, como é conhecido na televisão, se tornou um fenômeno nas redes sociais desde que começou a aparecer no programa da Globo em 2013, para falar sobre saúde e bem-estar. Hoje, ele soma pouco mais de 1 milhão de seguidores no Facebook, quase 700 mil no Instagram e tem pouco mais de 7 mil inscritos num canal no Youtube, onde também compartilha dicas sobre sua especialidade.

Na nova emissora, ele deverá apresentar um quadro diário no programa Aqui na Banda, comandado por Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe, começando no dia 13. A assessoria de imprensa da Band, porém, afirma que o contrato ainda não foi assinado.