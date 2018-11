Neste pequeno brewpub, a dúvida começa antes mesmo de se ver a lista de cervejas: escolher uma mesa no piso térreo ou no andar superior? No pavimento da rua, o longo balcão e as torneiras presas no teto seduzem os clientes. Ao se subir a escada, uma divisória de vidro deixa à vista o centro de produção das bebidas. Do ponto de vista de oferta, frescor e tempo de serviço, nada muda. Um único sistema alimenta os conjuntos de dezesseis torneiras nos dois salões. Na relação de chopes só entram rótulos da Donkey Head, que nasceu como cervejaria em 2017 e incorporou sua faceta bar em junho deste ano. Dirigido pelos sócios Fábio Valente, Anísio Queiroz e Calebe Dias, este endereço ganhou, antes da inauguração, o reforço de Júnior Sales. Primo de Valente, o chef, formado pela escola de culinária Le Cordon Bleu, em Paris, é o responsável pela cozinha. Do lado etílico, fazem sucesso a american IPA MandacarIPA (R$ 14,00), a american pale ale StigmAPA (R$ 13,00) e a imperial stout Peste Negra (R$ 18,00) — todas com preço para copo de 300 mililitros. Na seção gastronômica, o camarão donkey head surge como uma boa escolha (R$ 38,00). Os crustáceos são servidos sobre uma cama de couve crocante, escoltados por um molho à base de leite de coco e azeite de dendê. De sabor intenso, potencializado pelo pão preto, o dark side leva disco de carne de 160 gramas, cheddar, mix de pimentas, nachos, farofa de calabresa e cebola-roxa caramelizada na imperial stout (R$ 28,00). Essa dobradinha com cervejas da casa também aparece no segmento de drinques. O severina green, por exemplo, traz um mix de uma sour com caju, tequila e xarope de maçã verde (R$ 27,00). Rua Norvinda Pires, 42, Aldeota, ☎ 3109- 6070 (100 lugares). 18h/23h (qui. até 0h; sex. 17h/1h; sáb. 15h/1h; dom. até 22h; fecha seg.). Aberto em 2018.

