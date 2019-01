O acaso fez sua parte. Há mais de uma década, o cineasta grego Yorgos Lanthimos vinha refinando o roteiro de A Favorita, em que três atrizes fabulosas se confrontam — e vem monopolizando premiações e indicações. Um intervalo semelhante, também, decorreu desde que Glenn Close se interessou por A Esposa até o projeto enfim se concretizar. No universo dos super-heróis, em que os filmes começam a ser gestados com anos de antecedência, estava já determinado que em algum momento a Capitã Marvel se apresentaria como a esperança dos Vingadores dizimados no ano passado em Guerra Infinita. Mas não há dúvida de que muito se deve, também, à insistência de atrizes e diretoras em uma representação mais justa em termos de quantidade e de qualidade: graças a essa obstinação, o ano de 2019 possivelmente será lembrado como um momento de virada. Desde a longínqua “era de ouro” do cinema, não se via tal concentração de papéis fortes para atrizes — e nunca houve um número tão grande delas atrás das câmeras (confira no quadro e nas resenhas abaixo). Não se trata de cortesia, claro, mas de bons resultados na bilheteria. Por causa deles, até filmes com título masculino consagrado ganharam alma feminina: no relançamento de Homens de Preto e de Exterminador do Futuro, elas é que são o motor da ação.

1. ‘The Kitchen’ (estreia em 20 de setembro nos EUA): Elisabeth Moss, Tiffany Haddish e Melissa McCarthy assumem os negócios criminosos dos maridos nos anos 70 1. ‘The Kitchen’ (estreia em 20 de setembro nos EUA): Elisabeth Moss, Tiffany Haddish e Melissa McCarthy assumem os negócios criminosos dos maridos nos anos 70

2. ‘MIB: Homens de Preto — Internacional’ (13 de junho no Brasil): Tessa Thompson dá as cartas no novo filme da série 2. ‘MIB: Homens de Preto — Internacional’ (13 de junho no Brasil): Tessa Thompson dá as cartas no novo filme da série

3. ‘Capitã Marvel’ (7 de março no Brasil): Brie Larson faz a primeira super-heroína à frente de uma megaprodução da Marvel 3. ‘Capitã Marvel’ (7 de março no Brasil): Brie Larson faz a primeira super-heroína à frente de uma megaprodução da Marvel

4. ‘X-Men — Fênix Negra’ (6 de junho no Brasil): Sophie Turner é a nova protagonista da franquia 4. ‘X-Men — Fênix Negra’ (6 de junho no Brasil): Sophie Turner é a nova protagonista da franquia

5. ‘Todos Já Sabem’ (14 de fevereiro no Brasil): Penélope Cruz estrela o drama do iraniano Asghar Farhadi 5. ‘Todos Já Sabem’ (14 de fevereiro no Brasil): Penélope Cruz estrela o drama do iraniano Asghar Farhadi

6. ‘Judy’ (segundo semestre nos EUA): Renée Zellweger encarna Judy Garland 6. ‘Judy’ (segundo semestre nos EUA): Renée Zellweger encarna Judy Garland

7. ‘Duas Rainhas’ (14 de fevereiro no Brasil): Margot Robbie e Saoirse Ronan são Elizabeth I da Inglaterra e Mary da Escócia 7. ‘Duas Rainhas’ (14 de fevereiro no Brasil): Margot Robbie e Saoirse Ronan são Elizabeth I da Inglaterra e Mary da Escócia

8. ‘A Esposa’ (em cartaz): Glenn Close brilha como a mulher de um escritor 8. ‘A Esposa’ (em cartaz): Glenn Close brilha como a mulher de um escritor

9. ‘Greta’ (1º de março nos EUA): Chloë Grace Moretz descobre que Isabelle Huppert é uma viúva perigosa 9. ‘Greta’ (1º de março nos EUA): Chloë Grace Moretz descobre que Isabelle Huppert é uma viúva perigosa

10. ‘Exterminador do Futuro 2019’ (1º de novembro nos EUA): relançamento da série aposta em Natalia Reyes, Mackenzie Davis e Linda Hamilton 10. ‘Exterminador do Futuro 2019’ (1º de novembro nos EUA): relançamento da série aposta em Natalia Reyes, Mackenzie Davis e Linda Hamilton

Publicado em VEJA de 23 de janeiro de 2019, edição nº 2618