Dona Alda, mãe de Xuxa, é enterrada no Rio de Janeiro

Xuxa Meneghel se despediu da mãe, Alda, na tarde desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. O enterro aconteceu no Jardim da Saudade de Paciência, na Zona Oeste da capital fluminense. A apresentadora estava acompanhada do ator Junno Andrade, seu namorado, e da filha, Sasha, que voltou dos Estados Unidos, onde mora e estuda, para o enterro da avó.

A mãe de Xuxa morreu na terça-feira, aos 81 anos, na casa da apresentadora. Há mais de dez anos dona Alda lutava contra o Parkinson, doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central, e carregava marcas de dois acidentes vasculares cerebrais (AVC) sofridos em 2016.

Xuxa também perdeu o pai, Luiz Floriano Meneghel, que faleceu em março de 2017 após complicações de uma osteoporose grave.

Alguns famosos marcaram presença no velório de Alda, como o padre Fábio de Melo e Sérgio Malandro.

Xuxa e Sasha no enterro de Alda Meneghel, mãe da apresentadora, no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ) – 09/05/2018 Xuxa e Sasha no enterro de Alda Meneghel, mãe da apresentadora, no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ) – 09/05/2018

Homenagens

Xuxa publicou uma homenagem à mãe em seu Instagram na terça-feira. “Meu passarinho voou… e vai pintar um lindo pôr do sol para nós… obrigada a todos pelas orações”, escreveu Xuxa, ao lado de uma foto em que Alda Meneghel aparece em uma cadeira de rodas, pintando um quadro. No encalço, Sasha publicou uma foto do céu de Nova York com a legenda: “Pinta esse céu que agora ele é seu, minha Aldinha”.

O padre Fábio de Melo também lembrou de Alda em um texto publicado na rede social nesta quarta-feira: “Quantos morrem naquele que morre? Uma infinidade de significados humanos será sepultada num único corpo. Era mãe, irmã, amiga, filha… Todos os papéis que o amor proporciona foram silenciados no derradeiro adeus”.

Já Ivete Sangalo usou as redes sociais para prestar apoio à amiga. “Eu sei o quanto você ama essa mãezinha, o quanto você lutou junto com ela para que ela ficasse bem. Saiba que ela está bem agora, descansando em paz e se orgulhando da linda relação que vocês tem. Ela vive nos nossos corações. Te amo! Muita força.”