Domenico Pizzeria Trattoria prepara a melhor pizza de BH

Querida entre os belo-horizontinos, esta pizzaria é dividida em dois ambientes. O salão principal tem pé-direito alto, grandes janelas de madeira e um painel desenhado a giz mostrando as diferentes regiões da Itália. Mais intimista, a varanda com teto de vidro é decorada com fotografias de destinos clássicos daquele país, como Roma e Veneza. No cardápio das pizzas, assadas em dois fornos a lenha, a criatividade é um ingrediente facilmente percebido. A alba, por exemplo, combina molho pomodoro, queijos mussarela, parmesão, gorgonzola e catupiry, mel trufado e sementes de gergelim preto (R$ 68,00); na bari, entram mussarela, figos desidratados, presunto cru e folhas de manjericão (R$ 66,00). Quem prefere receitas convencionais deve apreciar a spaccanaoli, com molho pomodoro, mussarela de búfala e folhas de basílico (R$ 63,00). Com mas sa fina e crocante, os discos são cortados em seis fatias e podem ser preparados com até duas coberturas. Para abrir o apetite, é boa pedida a polenta com cogumelos salteados na manteiga de trufa branca (R$ 43,00). O cardápio também lista calzones, risotos e massas, como o ravióli com queijo de cabra, mix de cogumelos, presunto cru e tomatecereja (R$ 64,00). Com mais de uma centena de alternativas, a carta de vinhos inclui o italiano Primitivo di Puglia Vini Farnese (R$ 122,00) e o malbec argentino Reserva Anubis (R$ 106,00). Na hora da sobremesa, tem uma legião de fãs a lasanha dolce, que reúne folhas de massa crocante, creme de Nutella e mascarpone, calda de laranja e sorvete de pistache (R$ 28,00). Rua Cláudio Manoel, 583, Funcionários, ☎ 2516-2969 (150 lugares). 18h30/0h (dom. 12h/15h30 e 18h/23h). Aberto em 2010. $$

2º lugar: Olegário

3º lugar: 68 La pizzeria

+ CAMPEÕES: Confira os melhores endereços gastronômicos de BH