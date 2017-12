Domenico Pizzeria Trattoria: a melhor de Belo Horizonte

As fotografias espalhadas pelas paredes verdes retratam destinos clássicos da Itália, como Roma e Veneza, e convidam a clientela a se imaginar na terra das pizzas. As daqui são assadas em dois fornos a lenha instalados nos fundos do salão principal — para um jantar intimista, a varanda com teto de vidro e iluminação indireta é mais recomendada. A campeã de pedidos, batizada de spaccanapoli, leva bastante molho pomodoro, mussarela de búfala e folhas de basílico (R$ 63,00). Igualmente irresistível é a que combina molho pomodoro, mussarela de búfala, aspargos, presunto cru e basílico (R$ 68,00). A sofisticada alba une molho pomodoro, mussarela especial, parmesão, gorgonzola, catupiry, mel trufado e sementes de gergelim preto (R$ 68,00). Sempre divididos em seis fatias e com massa fina e crocante, os discos podem ser preparados com uma ou duas coberturas. Para tapear a fome, tem boa saída o crostini com fatias de salmão defumado, queijo brie, pimenta-do-reino e raspas de limão-siciliano (R$ 45,00). O cardápio também lista calzones, risotos e massas como pappardelle com funghi porcini (R$ 69,00). A carta de vinhos, com mais de uma centena de sugestões, inclui os tintos italianos Montepulciano d’Abruzzo – Bonacchi (R$ 99,00) e Le Casine Sangiovese (R$ 103,00). Para encerrar, é pedida sem erro o canudo de amêndoas preenchido de creme mascarpone. Sorvete de macadâmia e calda de frutas vermelhas completam a sobremesa, que custa R$ 26,00. Rua Cláudio Manoel, 583, Funcionários, ☎ 2516-2969 (150 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. 18h/23h). Aberto em 2010. $$

2º lugar: 68 La Pizzeria

De atmosfera transadinha, a casa atrai a clientela com 62 coberturas de pizza, assadas em forno a lenha. A mais pedida é a la campioníssima, que leva carne-seca com cream cheese, tomate-cereja e manjericão (R$ 62,00, seis fatias). Nesse mesmo tamanho, a la premiata (R$ 68,00) combina mussarela, queijo brie, funghi e presunto de Parma. A carta de vinhos reúne 300 rótulos e inclui garrafas de países como Marrocos, Grécia e Líbia. Eles custam entre R$ 50,00 e R$ 1 800,00. Rua Felipe dos Santos, 68, Lourdes, ☎ 3291-7466 (360 lugares). 18h/1h (qui. e sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. e feriados 12h/1h). Mais dois endereços. Aberto em 2006. $

3º lugar: Marilia Pizzeria

A casa passou por grandes mudanças, como a inauguração do espaço Vitta, em 2014. Desde então, o andar superior, para 150 pessoas, funciona como balada de música eletrônica às sextas-feiras e abriga eventos nos demais dias. O restaurante também ampliou o cardápio, que ganhou receitas como o nhoque de azeitona preta. A massa, feita com batata e esse tipo de azeitona, tem coloração mais escura e é servida com molho rôti, iscas de filé-mignon e tomate (R$ 59,00). Entre as 43 pizzas disponíveis, a cobertura campeã de pedidos é a de camarão (R$ 79,00). Compõem a receita doze camarões grandes empanados, molho de tomate e bisque de camarão, mussarela e um toque de catupiry. As pizzas são servidas em apenas um tamanho, de seis fatias, e preparadas em forno a lenha. Rua Marília de Dirceu, 226, Lourdes, ☎ 3275-2027 (220 lugares). 18h30/1h. Aberto em 2002. $$