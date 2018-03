Dois dias após cerimônia, Whindersson lança peça sobre casamento

Whindersson Nunes acabou de se casar e já está com um novo trabalho engatilhado. O youtuber divulgou nesta sexta-feira, em primeira mão a VEJA, que fará uma turnê nacional a partir do mês de abril com a peça Eita, Casei!, uma apresentação de humor contando histórias sobre o relacionamento com a cantora pop Luísa Sonza.

O comediante de 23 anos, que possui mais de 27 milhões de inscritos no canal de YouTube, contará sobre detalhes da preparação da festa, como a escolha do vestido da noiva até a decisão dos padrinhos. Depois de dois anos de relacionamento, Whindersson e Luísa se casaram em uma capela à beira mar em Alagoas. A cantora sertaneja Simone, dupla de Simaria, foi uma das madrinhas do casal.

A nova turnê de apresentações estreará no dia 1º de abril em São Paulo. Depois disso, o humorista passará por cidades como Goiânia, Brasília, Campinas e Belo Horizonte (confira a lista de datas confirmadas abaixo). Whindersson já viajou pelo Brasil com duas outras peças: Marminuno e Proparoxítona. As gravações dos shows completos são colocadas no canal do humorista, após o fim de cada turnê.

Datas confirmadas da peça ‘Eita, Casei!:

1/04 – São Paulo (SP)

7/04 – Goiânia (GO)

8/04 – Rio Verde (GO)

8/04 – Itajá (GO)

13/04 – São Carlos (SP)

14/04 – Brasilia (DF)

20/04 – Boa Vista (RO)

21/04 – Belo Horizonte (MG)

22/04 – Campinas (SP)

27/04 – Macapá (AP)

28/04 – Porto velho (RO)