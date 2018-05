Empório Árabe

As tradições gastronômicas libanesas são mantidas nos dois endereços comandados pela chef Lídia Nasser. Cortes de ovino aparecem como destaques, a exemplo do ossobuco de carneiro com purê de batata e arroz com lentilhas (R$ 54,90) e do pernil de cordeiro fatiado e servido ao molho de cebola, guarnecido de arroz com tâmaras e geleia de menta (R$ 49,90). Às quintas e aos domingos, ambas as casas oferecem o Sahtein, rodízio de clássicos árabes por R$ 55,90. Villa Mall, Avenida das Castanheiras, 1060, loja 24, Águas Claras, ☎ 3436-0063 (200 lugares). 10h/0h; 215 Sul, bloco A, loja 3, ☎ 3363-3101 (200 lugares). 11h/0h. Aberto em 2005. $$

Marzuk

Receitas de família compõem a oferta deste empório comandado pelo casal Paulo Henrique e Lícia Cury. O atendimento no balcão reserva delícias que podem ser consumidas em mesas nos três endereços ou em casa. No cardápio há kafta de carneiro (R$ 11,50 a unidade), arroz com lentilhas (R$ 56,00 o quilo) e uma das melhores esfias da cidade (R$ 6,90 a unidade), além de pastas, saladas e doces típicos. 106 Sul, bloco B, loja 31, ☎ 3443-0329 (60 lugares). 9h/20h (fecha dom.); 708/709 Norte, bloco A, loja 59, 3202-0329 (30 lugares). 9h/20h (sáb. 9h/18h; fecha dom.); 413 Sul (Posto BR), ☎ 3245-7344 (30 lugares). 10h30/22h (fecha dom.). Aberto em 2009. $