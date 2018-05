Fritz

É referência de cozinha alemã na capital há quase quarenta anos. Na lista de entradas, faz sucesso o coquetel com três tipos de salsicha (R$ 33,80). Rara nos cardápios brasilienses, a truta pode sair da cozinha ao molho de manteiga, com batata cozida e alcaparras ou amêndoas (R$ 59,00). A vitela à milanesa, com salada vienense custa R$ 65,00. No arremate da refeição, o clássico apfelstrudel (torta folhada de maçã) chega à mesa com creme de chantili (R$ 13,80). 404 Sul, bloco D, loja 35, ☎ 3223-4622 (100 lugares). 12h/23h (dom. só almoço até 17h). Aberto em 1980. $$

Servus & Gaivotas

A comida do lugar mescla sabores austríacos, alemães e de países do Leste Europeu em dois tipos de serviço – sempre sob reserva. Aos sábados, os clientes pedem à la carte. Domingo é dia de bufê com preço fixo por pessoa (R$ 53,00). Em ambos os sistemas há pratos como o goulash, um ensopado de carne, cebola e páprica picante (R$ 38,00 no menu), e o joelho de porco desfiado – a versão do cardápio ganha a companhia de geleia de cebola caramelizada e purê de maçã (R$ 47,00). Entre as sobremesas típicas estão o apfelstrudel e a torta sacher, feita com chocolate e geleia de damasco (R$ 15,00 cada uma). DF-140 (Rodovia Diogo Machado), km 5,5, ☎ 99965-6782 (72 lugares). 12h30/16h (sáb., dom. e feriados). Aberto em 2003. $$