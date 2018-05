‘Doctor Who’: temporada estrelada por mulher chega ao Brasil no streaming

A 11ª temporada da série Doctor Who, que será estrelada por uma mulher pela primeira vez, chegará ao Brasil pelo serviço de streaming Crackle. No novo ano, o papel de Senhor do Tempo ficará com Jodie Whittaker, conhecida por papéis nos seriados Black Mirror e Broadchurch e nos filmes Ataque ao Prédio (2011) e Venus (2006). A temporada, que contará com dez episódios de cinquenta minutos cada, ainda não tem data de estreia marcada.

A série da BBC está no ar desde 1963. Em entrevista no ano passado à BBC, Chris Chibnall, um dos produtores do seriado, afirmou que fazia tempos que os criadores de Doctor Who ansiavam por uma protagonista mulher. Chibnall disse ainda que o teste de Jodie foi considerado “estupendo” pela equipe do programa. “Qualquer um que assistir à performance de Jodie irá perceber que ela é maravilhosa, uma força da natureza”, disse ele.

O Crackle, serviço de streaming da Sony, está disponível somente por meio de operadoras de TV por assinatura como Net, Claro e Oi.