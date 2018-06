DJ sueco Avicii é enterrado no cemitério do Bosque de Estocolmo

O enterro do sueco Avicii, considerado um dos melhores DJs do mundo, aconteceu de forma reservada na última sexta-feira. “Tim Bergling foi enterrado no cemitério Skogskyrkogården de Estocolmo”, disse nesta terça o agente do músico, Ebba Lindqvist. “Apenas a família e os amigos mais íntimos estiveram presentes.”

Estrela da música eletrônica, Tim Bergling foi encontrado morto em 20 de abril em Mascate, capital de Omã, onde estava de férias com amigos. Dias depois da morte de Avicii, sua família publicou uma carta aberta, dizendo que o artista “não podia mais” e “queria paz”. Questionada, uma porta-voz do artista não quis comentar a causa da morte. Especula-se que tenha sido suicídio.

Nos últimos anos, o sueco não escondeu seus problemas de saúde, como sua pancreatite, provocada por um consumo excessivo de álcool. E, há dois anos, ele surpreendeu o mundo ao anunciar que se retirava da cena pública.

Durante sua carreira, Avicii colaborou com artistas de perfis tão diversos como Madonna, Coldplay, ou David Guetta. Em 2012 e 2013, foi reconhecido como o melhor disc-jóquei do mundo pela revista DJ Magazine.

Skogskyrkogården (Cemitério do Bosque) fica no sul de Estocolmo e faz parte do patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Nesse lugar, também está enterrada a atriz sueco-americana Greta Garbo.