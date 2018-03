Dj de ‘Turn Down For What’ toca hino do Brasil no Lollapalooza

O Dj Snake foi a última atração do palco Perry’s By Doritos neste sábado, segundo dia do festival Lollapalooza 2018. Para fechar a noite, o francês, que é dono do hit Turn Down For What, tocou o hino nacional brasileiro, enquanto todas as luzes do palco ficavam em verde e amarelo. “Eu amo o país de vocês. Posso tocar mais uma música?”, perguntou antes de começar a canção.

Snake entrou pontualmente às 22 horas no palco do Lollapalooza. O dj tocou os seus principais hits, incluindo Leon On, com os vocais da cantora Mø, e Let Me Love You, uma parceria com Justin Bieber. O francês subiu na bancada com pickups diversas vezes, enquanto animava o público e pedia para baterem palmas em canções.

O palco de quase toda a apresentação ficava iluminada com as cores azul, vermelho e branco, que apagavam e acendiam com a batida da música. Para completar, o show ainda contou com chuva de confetes, jatos de fumaça e de fogo.