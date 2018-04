Divulgado trailer do filme sobre romance do príncipe Harry e Meghan

O canal americano de televisão Lifetime divulgou o primeiro trailer do filme sobre a história do príncipe Harry e Meghan Markle, que estão com o casamento marcado para o dia 19 de maio. O vídeo reúne diversas cenas românticas dos dois, que são iterpretados pelos atores Murray Fraser (de The Loch) e Parisa Fitz-Henley (de Jessica Jones).

Harry & Meghan: A Royal Romance deverá estrear antes do verdadeiro casamento real. O filme é uma sequência do longa anterior do canal Lifetime, que conta a história do príncipe William e Kate Middleton. A nova trama contará a história do casal desde que eles se conheceram até a repercussão do anúncio do noivado.

O longa será dirigido por Menhaj Huda (The Royals) e terá produção executiva de Merideth Finn (O Ritual) e Michele Weiss (Querido John).