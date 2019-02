Divulgada capa da biografia não autorizada de Anitta

–

Foi divulgada nesta terça-feira, 19, a capa do livro Furacão Anitta, a biografia não autorizada da cantora escrita pelo jornalista Leo Dias. Com lançamento previsto para 30 de março, dia do aniversário de 26 anos de Anitta, o livro será publicado pela editora Agir, que integra o Grupo Ediouro.

Finalizada em janeiro por Leo Dias, a biografia promete entregar revelações sobre a cantora. “Anitta não teve acesso ao livro, mas sabe que nenhum jornalista cobre tanto sua vida quanto eu”, disse o jornalista nas redes sociais, no mês passado. Foi Leo Dias quem revelou, por exemplo, a primeira foto do casamento da cantora com Thiago Magalhães, seu então namorado, em 2017.