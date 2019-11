Divórcio de Bruce Dickinson pode chegar a cifras milionárias

Corra para as colinas ou prepare o talão de cheques. Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, terá que dividir boa parte de sua fortuna de 90 milhões de libras (cerca de 465 milhões de reais) com sua ex-mulher. Dickinson e Paddy foram casados por 28 anos e tiveram três filhos: os rapazes Austin e Griffin, de 29 e 27 anos, e a jovem Kia, de 28 anos. Em dezembro do ano passado, o cantor saiu de casa para viver em Paris ao lado de seu novo amor, a instrutora de ginástica Leana Dolci. “Ela sempre foi uma grande fã do Iron Maiden e o perseguiu por cerca de uma década”, disse uma fonte ligada à banda para o tabloide Daily Mail.

Em 2015, Bruce Dickinson foi diagnosticado com câncer na garganta e foi submetido a um tratamento de quimioterapia e radioterapia. Paddy o acompanhou a todas as sessões. “Minha mulher foi uma grande incentivadora durante o meu processo de cura”, disse ele à rádio inglesa BBC. Dickinson e Paddy ainda não entraram com o pedido de divórcio. O vocalista atualmente está em turnê com o Iron Maiden. Recentemente o sexteto fez apresentações no Rock in Rio e no estádio do Morumbi, em São Paulo.