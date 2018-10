Disney vai fazer versão de ‘Lilo & Stitch’ com atores

Outra animação da Disney vai ganhar uma versão com atores. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, o estúdio está trabalhando em um remake em live-action (como são chamadas as produções com atores reais) de Lilo & Stitch, lançado em 2002.

O projeto já tem roteirista, o novato Mike Van Waes, e produtores, Dan Lin (de Uma Aventura Lego e Sherlock Holmes) e Jonathan Eirich (de Death Note). A dupla, inclusive, trabalha em outro filme live-action da Disney, a nova versão de Aladdin, que deve estrear nos cinemas no ano que vem.

Lilo & Stitch conta a história de uma garotinha havaiana que faz amizade com um alienígena programado e enviado à Terra para causar destruição. Ela acaba acolhendo o alien em sua família, adotando-o como a um bicho de estimação.

A Disney vem investindo pesado em versões com atores de suas animações clássicas. Cinderela, A Bela e a Fera e Mogli: O Menino Lobo foram alguns dos lançamentos dos últimos anos. Já Dumbo, O Rei Leão e Aladdin estão em produção atualmente.