Disney marca estreia de ‘Star Wars IX’, ‘Frozen 2’ e ‘O Rei Leão’

A Disney marcou as datas de estreia de algumas de suas grandes produções. Star Wars: Episode IX, que será dirigido por Colin Trevorrow, por exemplo, chegará aos cinemas nos Estados Unidos em 24 de maio de 2019.

O próximo Indiana Jones teve sua estreia adiada de 19 de julho de 2019 para 10 de julho de 2020. Na vaga deixada pelo filme, entra o remake de O Rei Leão, que vai transformar a clássica animação em um longa com atores. Já a esperada sequência de Frozen: Uma Aventura Congelante (2013), teve estreia marcada para 27 de novembro de 2019 nos Estados Unidos.

Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2, a sequência de Detona Ralph (2012), também foi postergada: de 9 de março de 2018 para 21 de novembro de 2018. O filme de Ava DuVernay Uma Dobra no Tempo ficará com a vaga de 9 de março de 2018. Por último, a comédia familiar Magic Camp, de Mark Waters, estreia em 6 de abril de 2018.