Disney corta cena de beijo entre duas mulheres em Star Wars em Singapura

A Disney cortou uma breve cena de duas mulheres se beijando na versão de Singapura do mais recente filme da saga Star Wars.

A Ascensão Skywaker apresenta o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo na história da franquia. A cena foi descrita como “um breve flash de duas mulheres se beijando entre uma multidão de personagens”. Mas a versão lançada em Singapura omite a cena, interpretada por duas personagens coadjuvantes.

De acordo com o órgão regulador de mídia do país asiático, a Disney cortou a cena para o filme não ter uma classificação etária mais alta. Sem o beijo, Star Wars: A Ascensão Skywaker é classificado para maiores de 13 anos em Singapura.

Existem relatos de cortes da cena em outros países, como a China. A Disney não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Publicidade

Filmes com cenas de beijos entre pessoas do mesmo sexo, como Brokeback Mountain, tem classificação indicativa acima de 21 anos em Singapura. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é proibido no país.