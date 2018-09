Discografia de Tim Maia volta às plataformas de streaming

Depois de uma longa batalha judicial, a discografia de Tim Maia voltou às plataformas de streaming. Boa parte dos álbuns do artista não constavam no catálogo de serviços de música como Deezer e Spotify, devido a processos envolvendo a autoria de algumas canções, herdados por Carmelo Maia desde a morte do pai.

A novidade foi anunciada pela gravadora Universal na tarde desta sexta-feira, 28. Foram disponibilizados aos usuários oito discos, todos lançados entre 1970 e 1984. Entre eles, então o álbum de estreia, Tim Maia, e Descobridor dos Sete Mares e Sufocante.

Se estivesse vivo, o cantor completaria 76 anos nesta sexta-feira. O “síndico”, como Maia era conhecido, foi uma das maiores vozes da música brasileira, influenciando toda uma geração de músicos. Ele morreu em 1998, aos 55 anos, vítima de um edema pulmonar.