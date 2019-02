Disco-surpresa do vocalista do Radiohead tem 400.000 downloads em três dias

Thom Yorke, vocalista da banda Radiohead, lançou seu segundo álbum solo, Tomorrow’s Modern Boxes, na última sexta-feira, de surpresa. O disco, disponibilizado pelo BitTorrent Bundle, software de compartilhamento peer-to-peer (ou par-a-par, em português), já teve 400.000 downloads em três dias. Para destravar o conteúdo, o usuário tem de pagar 6 dólares (aproximadamente 14 reais).

Torrents são utilizados em redes de trocas de arquivos diretas entre as pessoas. Eles possibilitam o compartilhamento de diversos tipos de conteúdo, como filmes, músicas e jogos eletrônicos. Segundo o site da revista Variety, é a primeira vez que a plataforma BitTorrent oferece conteúdo pago aos usuários. O lançamento do álbum de Yorke é, assim, uma experiência-piloto. O site pode promover outros lançamentos no futuro.

Esta não é a primeira vez que Yorke inova ao divulgar um disco. Em 2007, o Radiohead lançou o álbum In Rainbows na internet sem estabelecer um preço para ele, cada pessoa poderia decidir o quanto pagaria pelas músicas. Segundo Bryce Edge, empresário da banda, em entrevista concedida a VEJA, fãs ardorosos desembolsaram o equivalente a 400 reais. Outros não gastaram nem um tostão. A maioria dos downloads, no entanto, ficou entre 10 e 16 reais.