Disco da primeira audição dos Beatles será leiloado por 370 mil reais

Imagina uma banda chegar em uma gravadora e tocar 15 músicas para uma audição e o diretor não levar a banda a sério e dizer: “As bandas de guitarra estão esgotadas”. Foi isso que aconteceu na primeira audição de uma das maiores bandas do mundo: Os Beatles. No ano novo de 1962, a banda de Liverpool chegou na sede da britânica Decca Records e gravou um demo de 15 músicas, mas a gravadora rejeitou o quarteto – reza a lenda de que os Beatles é que teria rejeitado a gravadora.

O fato é que 57 anos depois, o empresário dos Beatles, Brian Epstein, manteve uma cópia da gravação e a casa de leilões Sotheby’s London leiloará online a fita da audição da Decca e a estimativa é que ela seja vendida por volta de US $ 65.000 a US $ 90.000, ou seja, cerca de 372 mil reais.

A demo inclui as músicas Money, The Sheik of the Araby, September in the Rain, Three Cool Cats e Like Dreamers Do, segundo a Sotheby. A primeira faixa apareceu anos depois no álbum With The Beatles, de 1963. Ao longo das sete faixas presentes na audição, Paul McCartney lidera os vocais, e nas outras quatro, John Lennon e George Harrison lideram juntos.

Além do disco, o leilão contará com um óculos de sol de John Lennon que deve ser vendida por US $ 8.000 a US $ 10.000 (ceca de 40 mil reais). Atenção: A peça possui alguns arranhões nas lentes e falta um parafuso; o violão semi-acústico de 1959 de George Harrison e algumas roupas que cada um dos integrantes usava.

Vale lembrar que o primeiro grande sucesso da banda aconteceu com a EMI Records em 1963, ou seja, apenas um ano depois da Decca rejeitar o quarteto de Liverpool. A partir dali ela se tornou uma das bandas mais amadas da história.

O leilão acontece entre os dias 6 e 10 de dezembro.