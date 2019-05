Diretor teatral Antunes Filho morre aos 89 anos

O diretor teatral Antunes Filho, um dos principais do país, morreu na noite desta quinta-feira, 2, aos 89 anos, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada.

José Alves Antunes Filho nasceu em São Paulo no dia 12 de dezembro de 1929. Filho de comerciantes portugueses, conheceu o teatro influenciado pela mãe, que era mais sensível às manifestações artísticas do que o pai. Estudou direito, mas não chegou a se formar e abandonou o curso para fazer artes dramáticas.

Seu trabalho é fortemente ligado à renovação estética, política e cênica do teatro brasileiro surgido nos anos 1960 e 1970, sobretudo com a peça Macunaíma (1978), montagem que tornou-se referência para a geração dos anos 80. Com este espetáculo, que percorreu mais de 20 países, Antunes Filho se tornou o primeiro diretor a empreender uma obra dramatúrgica e cenicamente autoral.

Vários atores de renome passaram por sua supervisão, como Luís Melo, que foi protagonista de vários espetáculos, como Trono de Sangue, baseado na obra Macbeth, de Shakespeare. Além dele, outros atores consagrados na televisão, como Raul Cortez, Laura Cardoso, Eva Wilva, Giulia Gam, Alessandra Negrini e Camila Morgado trabalharam com Antunes Filho.